Senioren in Düsseldorf Modemobil, Konzerte und Kriminalprävention im Zentrum plus in Oberkassel

Das Zentrum plus in Oberkassel bietet wieder Sonderveranstaltungen zu verschiedenen Themen an. So geht es am Montag, 15. April, um 15 Uhr zum Beispiel um cleveres Haushalten. Unter dem Titel „Mein Geldkompass – Finanzen im Alltag“ gibt es Hinweise und Tipps zu Haushaltsplanung und Einsparmöglichkeiten. Es können auch Einzeltermine zur weiteren Beratung vereinbart werden. In den Räumen der Einrichtung an der Gemünder Straße informiert dann die Budgetberatung der Diakonie Düsseldorf.