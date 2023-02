KOmmen und gehen Rainer Adams gibt den Schläger weiter

Angefangen hat Adams in der Heerdter Tennishalle. Dann eröffnete er sein Geschäft für Tennis- und Skibedarf am Belsenplatz. Heute ist dort ein Coffeeshop. Adams zog in die Souterrainräume an der Quirinstraße. Ein großer Aufsteller zeigt den Kunden, ob Adams geöffnet hat – und das ist fast immer. „Ich stehe sechs Tage die Woche im Geschäft“, sagt er. Skibedarf bietet er nicht mehr an. Allerdings immer noch das Bespannen der Tennisschläger. Und da kommt Marius Werkhausen ins Spiel.