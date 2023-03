Verkehrsversuch in Düsseldorf Warum CDU und FDP den Test auf der Luegallee kritisch sehen

Die Verwaltung hat der Bezirksvertretung 4 ihre Pläne für den Verkehrsversuch auf der Luegallee vorgestellt. Was in der Sitzung folgte, war eine rund anderthalbstündige teils emotional geführte Debatte, in der sich herausstellte, dass die FDP der geplanten Testphase nichts abgewinnen kann und die CDU diese nur zähneknirschend hinnimmt – und was den Test betrifft, nicht einer Meinung ist.