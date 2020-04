Wirtschaft in Düsseldorf : Eine junge Familie und der Rettungsschirm

Oberkassel Die Jakobs aus Oberkassel haben Hilfe vom Staat beantragt – sie bangen um ihre Existenz.

Jakobs erzählt, was das ganz konkret für seine junge Familie bedeutet: „An und in dem Geschäft arbeiten wir als Familie mit zwei kleinen Kindern voller Herzblut und rund um die Uhr. Wir haben bislang ca. 150.000 Euro Eigenkapital und nochmals 100.000 Euro Darlehen von der staatlichen KfW-Bank in unsere Unternehmung gesteckt.“ Bis Ende Februar konnten die Betreiber von „Qnootsch“ mit durchschnittlich zehn Prozent wachsen und standen nun kurz davor, in die schwarzen Zahlen zu kommen. Doch seit Mitte März steht das öffentliche Leben still.