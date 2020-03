Katholische Bühne in Düsseldorf : Familie Macher bekommt Besuch

Düsseldorf Mit dem Lustspiel „Verwandte und andere Nachbarn“ von Walter G. Pfaus feiern die Laiendarsteller der KAB-Komödie ihr 40-jähriges Bestehen. Weihbischof Friedhelm Hofmann zählte stets zu den Fans. Premiere ist am heutigen Freitag.

Über eine Strecke von 40 Jahren haben Heerdter Laiendarsteller die Komödienbühne zu einer Tradition im Stadtteil entwickelt, haben in ihrer Freizeit Skripte studiert, gebüffelt und geprobt, um dann auf der Bühne in ihren Traumrollen zu glänzen. Gesamtleiter Karl-Heinz Stoffels erinnert gemeinsam mit Rosemarie Krämer, Gabi Melzer, Robert Hansen und Udo Tuntke an die Zeit, als alles begann, an Roswitha und Erich Oberheid, die 1979 die Laienspielgruppe der KAB (Katholische Arbeitnehmer-Bewegung) ins Leben riefen. Udo Tuntke, damals wie heute Vorsitzender und Gründungsmitglied, hatte durch Spenden den finanziellen Rahmen gesetzt.

Zu den Höhepunkten in 40 Jahren zählt der Besuch des damaligen Kölner Weihbischofs Friedhelm Hofmann. „Er war etliche Male als Zuschauer dabei und brachte 1995 zur Aufführung des Stücks ,Mein Freund Harvey‘ seinen Freund Willy Millowitsch mit“, so Stoffels. Oberbürgermeisterin Marlies Smeets sei ebenfalls dagewesen. „Sie aß gern Sauerbraten“, weiß Stoffels. Und weil im Stück ein Sauerbraten vorkam, habe Friedel Tieves, die übrigens bis zu ihrem Tod immer für die Truppe kochte, einen zubereitet. „Wir haben ihn dann der erstaunten Oberbürgermeisterin hinter der Bühne serviert.“

So wundert es nicht, dass der Begriff Zusammenhalt die kleine Bühne bis heute prägt. Über vier Jahrzehnte haben alle an einem Strang gezogen, was vor allem für 2005, nach dem plötzlichen Tod des engagierten Bühnengründers Oberheid, galt. 2005 war er am Tag der Premiere zu „Tratsch im Treppenhaus“ gestorben, so dass ein anderer blitzschnell die Hauptrolle übernehmen musste. Nachfolger als Gesamtleiter wurde 2007 Karl-Heinz Stoffels.