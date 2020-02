Stadt muss Pflasser neu verlegen : Wieder Bauarbeiten am Drakeplatz

Oberkassel Vor knapp zwei Jahren wurde das Pflaster am Drakeplatz erneuert. Jetzt muss die Stadt wieder ran.

Noch nicht einmal zwei Jahre ist es her, da wurde das Pflaster am Drakeplatz erneuert. Die Arbeiten für die Fläche, die dem Denkmalschutz unterliegt, dauerten rund drei Monate. Das gesamte Kleinpflaster wurde neu verlegt, und die Arbeiten, nicht zuletzt wegen der schlechten Witterungsverhältnisse, mussten immer wieder unterbrochen werden. Rund drei Monate klagten die Anwohner über Lärm und vor allem über mangelnde Parkplätze. Letzteres führte teilweise zu chaotischen Parksituationen im Viertel.

Und jetzt, knapp zwei Jahre später, soll das Ganze von vorne beginnen? Seit Altweiber sind rund um den malerischen Platz zehn Halteverbotsschilder aufgestellt worden, denn ab heute, Veilchen-Dienstag, darf rund um den Drakeplatz kein Auto mehr abgestellt werden. Die Stabilität des Pflasters, vor allem in den Kurven, sei nicht gewährleistet, heißt es beim Bauamt. „Wir haben nicht damit gerechnet, dass so viele große Fahrzeuge über den Platz fahren“, sagt Bauleiter Schürmann, deshalb müsse an diesen Stellen die bituminöse Schicht erneuert und anschließend das Pflaster neu und fest verfugt werden. „Dafür wird der Platz mehrere Tage gesperrt“. Sprich bis in den März hinein.