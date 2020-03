Unternehmen in Düsseldorf : Parfümerie verkauft Toilettenpapier

In der Parfümerie Nagelschmitz an der Dominikanerstraße findet man nun auch zum Beispiel Essigessenz. Foto: RP/Dominik Schneider

Düsseldorf Bei der Parfümerie Nagelschmitz in Düsseldorf-Oberkassel besinnt man sich in der Krise auf die Ursprünge des Geschäfts.

(dsch) Not macht bekanntlich erfinderisch. Heinrich Nagelschmitz, Inhaber der gleichnamigen Parfümerie Nagelschmitz an der Dominikanerstraße in Oberkassel, führt sein Unternehmen in der aktuellen Corona-Krise zu den Ursprüngen zurück.