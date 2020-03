Bauen in Düsseldorf : Stadt vergisst Baustelle

Oberkassel Eine Woche nach Ende der Bauarbeiten am Drakeplatz blieb die Baustelle bestehen.

„Dafür wird der Platz mehrere Tage gesperrt“, hieß es auf Anfrage. Vielleicht bis Anfang März. Inzwischen ist Mitte März. Gearbeitet wurde allerdings nur an einer Stelle. Dafür hatte die Stadt für ein Viertel des Platzes eine Baustelle eingerichtet. An zwei Tagen wurde mehr als vier Stunden gearbeitet, ansonsten gab es nur Stippvisiten, mal nur eine Stunde. Und bei Regen kam niemand. Vergangene Woche Montag verstreute ein Arbeiter Granulat auf das Kopfsteinpflaster am Drakeplatz und an der Drakestraße. „Sind die Arbeiten jetzt beendet, oder kommen weitere Ecken dran?“ fragte sich Anwohnerin Renate Ahlbeck, die wie alle Anwohner mehrfach durchs Viertel fahren musste, um einen freien Parkplatz zu bekommen. Wo keine Baustelle ist, hätten ihres Erachtens schon längst auch Autos parken können.