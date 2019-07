Helfer in Düsseldorf : Eine Tombola für Schulprojekte

Niederkassel Der Verkehrs- und Verschönerungsverein kümmert sich nicht nur um Straßen und Gebäude im Linksrheinischen. Für ein Schulprojekt des Cecilien-Gymnasiums haben die Mitglieder Geld gesammelt. Die Ergebnisse werden in einem jahr zu sehen sein.

Der Verein will sich einmischen, mitgestalten, will helfen und unterstützen. Der VVV, also der Verkehrs und Verschönerungsverein fürs linksrheinische Düsseldorf, will seinem zugegebenermaßen etwas sperrigen Namen alle Ehre machen. Dabei geht es nicht nur um Steingewordenes, also Bauwerke und Straßen, sondern auch um kulturelle Vielfalt. „Wir kümmern uns um die Belange von öffentlichen Plätzen, Außengestaltung von Bauwerken und den Verkehr. Und wir wollen Sprachrohr sein für die Interessen der Bürger und im besten Fall Problemlösungen anschieben“, sagt der neue VVV-Vorsitzende Richard Riekenbrauk. „Bei uns kommt aber auch die Stadtteilkultur nicht zu kurz.“