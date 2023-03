Baum in Düsseldorf-Niederkassel Illegal gefällte Rotbuche aus Baugrube entfernt

Die Rotbuche war ohne Genehmigung der Stadt in einer „Nacht- und Nebelaktion“, so die Anwohner, gefällt worden. Die Grünen und die SPD im Linksrheinischen forderten daraufhin Konsequenzen, die Bezirksvertretung 4 beschloss in ihrer jüngsten Sitzung auch einstimmig einen entsprechenden Prüfantrag. Die Verwaltung sollte demnach gebeten werden, den Bauherrn des Grundstücks aufzufordern, für den illegal gefällten Baumstamm einer Rotbuche einen Ausgleich zu schaffen. Die im Boden verbliebene Wurzel des Baumes sollte nach Auffassung der Lokalpolitiker geschützt und gepflegt werden, „sodass der Baum wieder austreibt und wächst“, so Grüne und SPD in ihrem Antrag.