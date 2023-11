Thema im Umweltausschuss Erhält Willich eine Baumschutzsatzung?

Für Uwe Wolniewiez, Baumexperte beim Bund für Umwelt- und Naturschutz (BUND) und selbst in einer großen NRW-Kommune verantwortlich für die Stadtbäume, ist das kein zulässiges Argument. „Natürlich werden auch in Kommunen ohne Satzung die Bäume vor Fällung begutachtet. Aber das betrifft einzig die städtischen Bäume. Eine Satzung umfasst alle Bäume im Stadtgebiet, also auch die in privatem Besitz oder auf privatem Grund. Wir leben in Zeiten, in denen der Wert gerade alter Bäume gar nicht hoch genug eingeschätzt werden kann, und ich halte es für ein katastrophales Signal, wenn eine Stadt sich einer Baumschutzsatzung sperrt oder sie sogar, wie Duisburg und Meerbusch vor einigen Jahren, abschafft“, sagt er. Außerdem müsse für Gutachterentscheidungen zuvor definiert werden, welche Bäume zuvor zu begutachten seien. Dafür sei eine Satzung unerlässlich.