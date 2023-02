Feiern rund um die D-Schänke in Düsseldorf Gute Nachbarschaft an Karneval in Niederkassel

Jeck erst recht: Nach drei Jahren Pause startete der Straßen- und Kneipenkarneval in Niederkassel wieder voll durch. An der D-Schänke trafen sich zwischen Altweiber und Rosenmontag Hunderte Narren zum Trinken, Tanzen und Feiern – bevölkerten nach dem Tonnenrennen am Sonntag auch die komplette Straße vor der Gaststätte. Aber: Diesmal gab es laut Stadt bis einschließlich Rosenmontag keine einzige Anwohnerbeschwerde.