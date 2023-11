Prozess in Düsseldorf Streit um zu viel Laub eines Walnussbaumes landet vor Gericht

In einem Streit zwischen Nachbarn um einen geschützten Walnussbaum in einem südlichen Stadtteil soll jetzt das Amtsgericht ein Urteil fällen. Kläger in diesem Zivilverfahren sind Eheleute vom Nebengrundstück. Sie bemängeln, dass Laub und Blüten des nebenan stehenden Nussbaumes auf ihren Boden fielen, sich dort giftig auf andere Pflanzen auswirkten – und viel Arbeit nötig sei, um den Baumabfall zu entsorgen. Diesen Aufwand wollen sie sich von den Nachbarn bezahlen lassen und fordern zudem für die Zukunft eine sogenannte Laubrente. Als Laubrente wird ein Anspruch wegen einer ungewöhnlich starken Beeinträchtigung eines Grundstücks durch von einem fremden Grundstück ausgehenden Laubfall bezeichnet.