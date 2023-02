Tradition in Niederkassel Oberbürgermeister schiebt Karre beim Tonnenrennen

Auch Keller traute sich an die Schubkarre: „Allerdings wollte ich in meinen eigenen Schuhen laufen und nicht in den Klocks.“ Das Stadtoberhaupt ist von seiner ersten Session mit echtem Straßenkarneval begeistert. „Man merkt, dass die Menschen es vermisst haben. Heute Morgen bin ich in Gerresheim beim Zug mitgefahren und trotz des schlechten Wetters war es sehr voll. Ähnlich wie hier in Niederkassel.“