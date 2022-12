Düsseldorferin am südlichsten Punkt der Erde Emotionales Abenteuer zum Südpol

Acht Tage brauchte ihre Gruppe für die Strecke, doch der Schlitten stellte sich für die Teilnehmer nicht als das einzige Problem heraus. So manch einer erlitt bei minus 40 Grad auf einer Höhe von rund 3000 Metern Erfrierungen im Gesicht und an den Händen, andere bekamen Durchfall, einer der beiden Guides eine Bronchitis. „Für mich war die Höhe das größte Problem. Man machte drei Schritte und hatte Schnappatmung. Deshalb haben wir auch auf das Tempo und unseren Puls geachtet“, erzählt die Düsseldorferin. Rund sieben Stunden ist die Gruppe pro Tag gelaufen, in den Pausen wurde gegessen, getrunken und auf die „Toilette“ gegangen. Wenn am Abend das Wasser nach drei Stunden endlich fürs Essen kochte, war es auch schon fast Zeit fürs Zelt zum Schlafen. Aber die Strapazen haben sich laut Schley gelohnt: „Es ist zwar alles weiß, doch ich fand schon die Landschaft grandios. Und wenn man am Südpol ankommt, ein Punkt, der so weit weg von allem ist, ist das schon gigantisch und emotional.“