Amt für Stadtgrün Jeder Baum in Neuss bekommt einen eigenen Steckbrief

Ein 15 Meter hoher Baum stürzt um. Mitten in der Stadt und obwohl er erst Wochen zuvor von Baumsachverständigen überprüft worden war. So geschehen am frühen Samstagmorgen an der Oberstraße. „Dass die Stadt das erklären muss, ist doch klar“, betont Michael Klinkicht (Fraktion jetzt), der genau dies einfordern wird, wenn er als Vorsitzender die Tagesordnung für den am 15. November tagenden Umweltausschuss festsetzt. Aber die Verwaltung wird sogar noch mehr als das tun.