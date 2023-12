Kunstprojekt in Moers Wie eine gefällte Eiche zum „Lebensbaum“ wurde

„Lebensbaum“, unter diesem Titel ist leider nur am Samstag (2. Dezember) von 11.30 bis 16 Uhr eine ungewöhnliche Kunstausstellung im Kunstverein Peschkenhaus an der Meerstraße 1 zu sehen. Gleich 13 renommierte Künstler und Künstlerinnen haben dabei ein und dasselbe Grundmaterial, nämlich eine seit Jahrzehnten auf dem Gelände des Moerser Bethanien Krankenhauses beheimatete kanadische Eiche verwendet. Der Baum musste 2019 dem Neubau eines Bettenhauses weichen, was viele Patienten und auch das Krankenhauspersonal damals sehr bedauerlich fanden. Aus diesem Bedauern heraus entstand der Wunsch, den Baum in anderer Form ehrenvoll weiterleben und dabei den Patienten und Mitarbeitern als Trost- und Freudenquelle zur Verfügung stehen zu lassen.