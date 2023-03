Stadt Düsseldorf erteilte keine Genehmigung Aufruhr wegen illegaler Baumfällung

Es ist erst eine Woche her, da erhielten die Mitglieder der Bezirksvertretung 4 von der Verwaltung die Auskunft, dass der Antrag für eine Fällung einer gesunden Buche auf dem Hintergelände der Leostraße 98 in Niederkassel abgelehnt worden ist. Die Antwort auf die Anfrage von Claudia Drossel (SPD) reichte den Bezirksvertretern aus, das Gremium ging schnell zum nächsten Tagesordnungspunkt über. Nun aber ist die Aufregung im Linksrheinischen groß, denn der meterhohe Baum steht nicht mehr, sondern liegt gefällt in der Baugrube und das wohl seit dem Abend, an dem die Sitzung der Bezirksvertreter stattfand. Ein Stadtsprecher bestätigt, „dass der in der Baugenehmigung ausdrücklich geschützte Baum gefällt wurde und nun Maßnahmen geprüft werden“.