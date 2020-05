Verkehr in Düsseldorf : Die Einwände zum RRX werden später diskutiert

Lichtenbroich/Kalkum Zur neuen Bahntrasse zwischen Lichtenbroich und Kalkum konnten die Bürger Stellung beziehen. Über ihre Eingaben sollte eigentlich Ende April diskutiert werden. Das musste nun auf unbestimmte Zeit verschoben werden.

Entlang der Strecke sind zudem sechs Meter hohe Schallschutzwände geplant. Diese werden in Lichtenbroich östlich der Gleise eine Länge von 915 Metern und in Kalkum westlich der Gleise eine Länge von 650 Metern haben. Da in Düsseldorf insgesamt durch den RRX Schallschutzwände in einer Gesamtlänge von 25 Kilometern gebaut werden, fordert die Stadt dafür einen Gestaltungswettbewerb. Stadt und Politik wenden sich zudem gegen den Einsatz von Pflanzenschutzmitteln entlang der Bahnstrecke. Dieser soll künftig genehmigt werden müssen. Weitere Informationen stehen online unter www.bezreg-muenster.de.