Fünf Fakten zum Tiefbau in Neuss : Rat gibt fünf Bauvorhaben in Auftrag

Rat gibt fünf Bauvorhaben in Auftrag

Fünf Fakten zum Tiefbau in Neuss

Neuss Heerdterbuschstraße/Am Hochofen Die beiden Straßen – 650 beziehungsweise 750 Meter lang – sind als Haupterschließungsstraßen klassifiziert und leiden unter dem Schwerlastverkehr. Ab 2022 werden Kanalisation und Fahrbahnaufbauten mit einem Investitionsvolumen von 3,1 Millionen Euro erneuert.

In diesem Zusammenhang werden dort auch Bushaltestellen barrierefrei gestaltet und an beiden Straßen Radwege angelegt. Ein Lückenschluss auf der direktesten Verbindung von der Neusser Innenstadt in die angrenzenden linksrheinischen Stadtteile Düsseldorfs.