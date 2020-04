Kirchen in Düsseldorf : Gedenken an Kirchengründer wird verschoben

Lichtenbroich Der Priester Dobrivoje Cilerdzic hat die serbisch-orthodoxe Gemeinde in Düsseldorf gegründet und sich für eine eigene Kirche eingesetzt.

1962 wurde die serbisch-orthodoxe Kirchengemeinde von Dobrivoje Cilerdzic in Düsseldorf aufgebaut und geleitet und teilte sich zunächst mit anderen orthodoxen Gruppen die Kirche des Heiligen Nikolaus von Myra in Wersten. Die Zahl der Mitglieder der serbisch-orthodoxen Kirche stieg damals immer mehr an, so dass sich die Gemeinde nach einem Grundstück für den Bau eines eigenen Gotteshauses umsah. „Mein Mann hatte sechs Semester evangelische Theologie in Münster studiert und sich immer sehr für die Ökumene eingesetzt. Deshalb unterhielt er hervorragende Beziehungen zu den anderen Kirchen“, sagt Marianne Cilerdzic, Ehefrau von Dobrivoje Cilerdzic. So erhielt dessen Gemeinde damals kostenlos das Grundstück an der Wanheimer Straße in Lichtenbroich und sowohl die evangelische wie auch die katholische Kirche beteiligten sich an den Kosten für den Kirchenbau.