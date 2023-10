Rundgang in Düsseldorf Was die Lichtenbroicher an ihrem Stadtteil nicht mögen

Von Autobahnen umschlungen ist der Stadtteil Lichtenbroich – nämlich von der A44 und der A52, die sich am Kreuz Düsseldorf-Nord treffen. Lichtenbroich hat sogar einen ICE-Anschluss. Dafür sorgt der Bahnhof Flughafen, der den nur einen Steinwurf entfernten Düsseldorfer Airport ans Schienennetz anschließt. Die Verkehrsanbindung Lichtenbroichs ist also optimal, wenngleich sie mit mancher Lärmbelästigung einhergeht. Daher ist es nicht verwunderlich, dass sich hier eins der modernsten Gewerbegebiete der Landeshauptstadt sowie mit dem „Quartier (n)“ ein zukunftsorientierter Büro- und Dienstleistungsstandort entwickelt hat. Reihen- und Hochhäuser überwiegen, die Mieten sind eher niedrig. Ein hübsches Fleckchen bildet der große Baggersee direkt an der nördlichen Stadtteilgrenze und das angrenzende große Waldgebiet des Kalkumer Forsts – so beschreibt die Landeshauptstadt den Stadtteil auf ihrer Webseite.