Kinderbetreuung in Düsseldorf : Technik erleichtert den Alltag in der Kita

Arash, Noah, Fabian, Kian (v.l.) und Lea spielen gerne auf einem der Klettergerüste in der Kita Drachenflieger. Foto: Julia Brabeck

Am Flughafen hat eine neue Kindertagesstätte ihren Betrieb aufgenommen. Der Bedarf an Betreuungsplätzen ist groß.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Julia Brabeck

Seit einigen Wochen ist die Kita „Drachenflieger“ bereits in Betrieb. Jetzt wurde die Einrichtung an der Wanheimer Straße offiziell eingeweiht und der Öffentlichkeit vorgestellt. Dabei überrascht das hochmoderne Gebäude mit vielen Ausstattungsdetails, welche die Arbeit für die Erzieher auf vielfältige Weise erleichtern und die Sicherheit für die Kinder erhöhen. Dazu gehören beispielsweise besondere Türscharniere, welche ein Einklemmen von Fingern unmöglich machen. Lichter werden per Bewegungsmelder gesteuert, die Wasserrohre automatisch regelmäßig gespült, Rollos und Markisen zentral gesteuert und eine besondere Schallisolierung sorgt für eine angenehmere Atmosphäre.

Töpfchen, die benötigt werden, wenn die Kinder den Wechsel von Windel auf Toilette üben, müssen nicht mehr von Hand geleert werden, denn es gibt eine winzige Toilette in Töpchenform. „Die Kinder sollen sich in den Räumen möglichst selbstständig bewegen können“, sagt die Kita-Leiterin Tatjana Reker. Denn das gehört zum Profil der Einrichtung, die deshalb auch nicht über feste Gruppen verfügt. Die Kinder sollen sich selber Angebote und auch Räume selber aussuchen können. Schwerpunkte der Kita sind zudem Bewegung und Gesundheit. Dafür gibt es unter anderem ein großes Freigelände mit Klettergeräten, Kletterhäuser in den Gruppenräumen, die Möglichkeit, im breiten Flur Bobbycar zu fahren oder zu rennen, ein Bewegungsraum, ein Bällebad und ein Wassererfahrungsbereich.

Insgesamt werden in der Kita „Drachenflieger“ zurzeit 68 Jungen und Mädchen im Alter von vier Monaten bis zum Schuleintritt von 14 pädagogischen Kräften betreut. Zu rund 80 Prozent stammen die Kinder aus Lichtenbroich, wo zuletzt die Kitaplätze knapp waren, da viele Flüchtlingsfamilien mit Kindern im Stadtteil untergebracht wurden. Die anderen Jungen und Mädchen sind vielfach Kinder von Mitarbeitern von Firmen aus der Umgebung. Hier wird der Bedarf noch steigen, da im Umfeld weitere Projekte wie der Bau von zwei Hotels und das Bürohaus Toniq, das über 12.400 Quadratmeter Büroflächen verfügt, zurzeit realisiert werden. Der Drachenflieger ist die erste Kita in der Nachbarschaft des Flughafens, da in der gegenüberliegenden „Airport City“ aufgrund der dortigen Emissions-Auflagen eine geplante Kita nicht genehmigt wurde.