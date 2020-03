Kunst am Bau in Düsseldorf : Kunst für den neuen Bahnhof der U81

Kunst am Bau: "frequencies" für den neuen Bahnhof der U81 Der Entwurf von Anna Vogel konnte sich im Wettbewerb um die künstlerische Gestaltung des neuen U-Bahnhofs am Flughafen Terminal durchsetzen. Animation: Anna Vogel. Foto: Anna Vogel

Lichtenbroich In einem Wettbewerb hat sich ein Entwurf der Düsseldorfer Künstlerin Anna Vogel durchgesetzt.

In einem ersten Bauabschnitt soll die U81, eine neue Stadtbahnlinie, den Flughafen mit der Messe und der Arena sowie – über die bestehende Stadtbahntrasse - mit der Innenstadt verbinden. Dafür muss auch der Flughafenbahnhof umgebaut werden, der zwei zusätzliche Gleise aufnehmen wird. Unter anderem wird dann auch ein neuer, 220 Meter langer Bahnsteig gebaut. Auf Initiative der Kunstkommission Düsseldorf wurde für den neu konzipierten Bahnhof „Flughafen Terminal“ ein Wettbewerb für Kunst am Bau ausgelobt. An dem Wettbewerb beteiligten sich insgesamt acht Künstler bzw. Künstlergruppen. Das Budget für die Realisierung beträgt 180.000 Euro.

Die Wahl des Preisgerichtes der Kommission fiel mit deutlicher Mehrheit auf den Entwurf „frequencies“ von Anna Vogel. Dabei handelt es sich um großformatige Grafiken, die von Hand gezeichnet, eingescannt und anschließend auf Folie hinter Glas aufgezogen werden. Sie sollen an Säulen und Ausgängen der Station angebracht werden. Die welligen Darstellungen sollen, wie es der Name sagt, an Frequenzen erinnern. Sie ähneln aber auch Bewegungen einer Wasseroberfläche. Wasser wird in Düsseldorf häufig mit dem Rhein in Verbindung gebracht – und das ist hier auch so gewollt. Stimmen die politischen Gremien zu, kann das Werk 2024 installiert werden, wenn auch der Bahnhaltepunkt realisiert wird.