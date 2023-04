Wohnungsbau in Düsseldorf Lichtenbroicher Siedlung wird vollständig umgestaltet

Vor der Neugestaltung lebten fast nur noch Singles und Senioren in der Siedlung, da es dort nur Wohnungen mit einem oder zwei Zimmern gab, deren Grundrisse zudem nicht mehr zeitgemäß waren. Jetzt steht ein Mix mit Wohnungen zwischen zwei und fünf Zimmern zur Verfügung, sodass auch Familien mit mehreren Kindern dort ein Zuhause finden können. Die Siedlung wurde inzwischen als generationsgerechtes Quartier ausgezeichnet. Zu den dafür zu erfüllenden Anforderungen gehört beispielsweise, dass ältere Menschen alle Wohnungen und Einrichtungen barrierefrei, also auch mit einem Rollstuhl, erreichen können. Für Kinder gibt es Spielanlagen; es ist eine Boulebahn geplant und Orte, an denen sich getroffen werden kann. Zum Bewohnermix gehört auch, dass zahlreiche Nationen vertreten sind und kleine Außenwohngruppen des St.-Josef-Hauses mit geistig-behinderten Menschen einzogen.