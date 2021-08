Blaulicht in Düsseldorf : Zwei Verletzte nach Pkw-Kollision in Kalkum

Düsseldorf Ein 22-Jähriger hat nach derzeitigem Ermittlungsstand bei der Ausfahrt von einem Parkplatz einen 58-Jährigen übersehen. Das Verkehrsunfallaufnahme-Team der Düsseldorfer Polizei war im Einsatz, um die Spuren zu sichern.

Ein 58-Jähriger ist bei einem Verkehrsunfall in Kalkum am frühen Donnerstagnachmittag schwer verletzt worden. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen soll ein 22-Jähriger mit seinem Honda versucht haben, von einem Parkplatz nach links auf die Kalkumer Schloßallee in Richtung Kaiserswerth abzubiegen. Dabei übersah er den von rechts kommenden 58-jährigen Ford-Fahrer. Der Mann musste zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden, die Beifahrerin des 22-Jährigen wurde leicht verletzt.