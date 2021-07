Erhalt von dörflichen Strukturen : Kalkum soll einen Bebauungsplan erhalten

Düsseldorf Bislang waren den Politikern vielfach die Hände gebunden, wenn es um die Genehmigungen von Neubauten in Kalkum ging. Der neue Plan soll das ändern.

„Für Kalkum liegt nun ein klarer Fahrplan vor, mit dem wir den Ort in seiner bewährten Struktur weiterentwickeln können, ohne zu verlieren, was Kalkum ausmacht“, sagt Ratsherr Andreas Auler (CDU). Er kündigte an, dass seine Fraktion die Aufstellung eines Bebauungsplanes nun mit Nachdruck verfolgen wolle. Die Verwaltung teilte mit, ihre Untersuchungen zu Lohausen in der August-Sitzung der Bezirksvertretung 5 vorzustellen. Dort gibt es ähnliche Probleme wie in Kalkum. So wurden in der Straße Im Grund und an der Lohauser Feldstraße bestehende Häuser durch größere Neubauten ersetzt.