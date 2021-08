Sommerbrauchtum in Düsseldorf : Biergarten statt Schützenfest

Düsseldorf Das Schützenfest in Kalkum muss erneut ausfallen. Mit einem Musikfest im Innenhof von Schloss Kalkum soll ersatzweise gefeiert werden.

Bereits Ende Januar war den Schützen in Kalkum klar, dass wohl auch in diesem Sommer kein Fest im üblichen Sinne gefeiert werden kann. Die St. Sebastianus Bruderschaft 1429 feiert sonst traditionell am Wochenende nach Pfingsten, das wäre in diesem Jahr vom 29. bis 31. Mai gewesen. Vorsorglich hatten sich die Schützen aber entschlossen, die Feier auf das Wochenende rund um den 22. August zu verlegen, in der Hoffnung, dass sich die Corona-Lage bis dahin weiter verbessern wird.