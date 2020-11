Kommen und Gehen in Düsseldorf : Maßgeschneiderte Räder aus Heerdt

Kommen und Gehen in Düsseldorf

Düsseldorf Bei den „RadProfis“ Im Linksrheinischen steht die individuelle Beratung mit genau auf den Kunden konfektonierten Fahrrädern im Fokus.

Der Nikolaus-Knopp-Platz hat sich in den vergangenen Jahren zu einem beliebten Einkaufszentrum für die Heerdter entwickelt. Bis zuletzt stand lediglich die ehemalige Filiale der Deutschen Bank leer. Doch Ingo Berkemeier und Hans Joachim Bohnen haben das Gebäude an der Krefelder Straße nicht nur wieder zum Leben erweckt, sondern gleichzeitig eine örtliche Marktlücke geschlossen: Seit einigen Wochen gibt es mit den „RadProfis“ nun endlich auch einen Fahrradladen in Heerdt.