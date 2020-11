Nach tödlichem Unfall auf A3 : Stadt Düsseldorf bessert Lärmschutzwände im Rheinalleetunnel nach

Düsseldorf Die Lärmschutzwände im Rheinalleetunnel in Düsseldorf werden gesichert. Die Wartung steht auch in Zusammenhang mit dem Unfalldrama auf der A3 nahe Köln vor zwei Wochen. Dort war eine Autofahrerin von einer Betonplatte erschlagen worden.

Bereits am Donnerstag (26. November) beginnt die Stadt Düsseldorf mit der Sicherung der Betonfertigteile. Zuerst wird stadtauswärts, anschließend in Fahrtrichtung Düsseldorf gearbeitet. Außerhalb der Hauptverkehrszeiten wird deshalb während der Arbeiten jeweils die rechte Fahrspur gesperrt, in Fahrtrichtung Neuss von 6 bis 15 Uhr und stadteinwärts von 10 bis 19 Uhr.

Hinsichtlich Baumaterial und Befestigungsart handelt es sich um eine ähnliche Konstruktionsart, wie sie an der Stelle des Unglücksfalles an der Lärmschutzwand an der A3 in Köln-Dellbrück verwendet wurden. Die oberen Verankerungen, deren Montage für den Unfall wohl ursächlich waren, seien am Rheinalleetunnel aber bereits vor einigen Jahren zusätzlich gesichert worden, heißt es von der Stadt. Am 13. November war eine Autofahrerin auf der A3 von einer umstürzenden Lärmschutzwand erschlagen worden.