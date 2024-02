Theater in Düsseldorf „Nichts als Kuddelmuddel“ auf der Komödien-Bühne Heerdt

Das Publikum sieht im ersten Akt die Generalprobe einer Boulevardkomödie und im zweiten Teil dessen Premiere. Das Bühnenbild ist ein in unterschiedlichen Lila-Tönen gehaltenes Wohnzimmer – das Zimmer von Madame Kassandra (Sonja Zimmer), einer Wahrsagerin. Bereits während der Generalprobe zeigt sich, dass das Chaos um die Probleme der Madame mit ihren Kundinnen, ihrer Haushälterin Gitti (Maike Müller), mit dem Mann von der Telekom (Horst Laufs), dem Bühnen-Techniker Erich (Hartmut Osterwald) und dem Fensterputzer (Christoph Isenrath) schwer in den Griff zu bekommen sind. Das defekte Telefon und auch die Haustürklingel sowie der gefühlt stundenlang mit einer Fensterscheibe in der zweiten Etage beschäftigte Fensterputzer – er ist gleichzeitig Regisseur auf der Bühne und wegen des Kuddelmuddels ziemlich verzweifelt – sorgen für ständiges Durcheinander. Schließlich will Tilda (Brigitte Mockel) als Gittis Freundin Madame Kassandra um Hilfe und damit um eine spirituelle Sitzung bitten. Also muss der runde Tisch wackeln, die Eifersüchteleien müssen eingedämmt und die Hoffnungen auf die am nächsten Tag stattfindende Premiere gesetzt werden.