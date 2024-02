Energie in Düsseldorf Preis für Fernwärme fast verdoppelt

Bernd Jäniche lebt mit seiner Frau in dem noch jungen, ökologisch anspruchsvollen Quartier „Wohnen am Ökotop“ in Heerdt. „Mit dem Kauf unserer Wohnung mussten wir einen Fernwärmevertrag abschließen“, sagt er, was er damals nicht weiter schlimm fand. „2018 ging man noch von einem guten Produkt aus, heute wissen wir, dass wir an einen Monopolisten geraten sind, der über Fernwärme doppelt kassiert.“