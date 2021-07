Neues Online-Angebot für Betroffene in Leverkusen : Frauennotruf absolviert 2020 rund 800 Beratungen

Leverkusen Mit der virtuellen Beratungsstelle steht das Hilfsangebot Opfern von sexualisierter Gewalt nun auch online zur Verfügung. So sollen auch Betroffene angesprochen werden, die sich bisher nicht an die Hilfsstelle gewandt haben.

Doch die Not in der Pandemie habe den Bedarf verdeutlicht und neue Wege ermöglicht, die Hilfesuchende auch kontaktlos zu unterstützen, erläutert Andrea Frewer, Leiterin der Beratungsstelle. „Die Pandemie hat uns an unsere technischen Grenzen in der Beratung gebracht. Durch die Datenschutz-Grundverordnung ist es uns nicht erlaubt, Beratungen per E-Mail anzubieten.“ Auch Videotelefonie sei schwierig gewesen. Stattdessen habe sehr viel telefoniert.