Bauprojekt in Düsseldorf : Neues Zentrum für die koptische Gemeinde und die Bürger

Düsseldorf Auch ein Café ist in dem linksrheinischen Stadtteiltreff geplant. Die Kosten in Höhe von 3,5 Millionen Euro trägt der Verein Koptische Bunkerkirche.

Im nächsten Jahr wurde der Besuch wiederholt und da konnten die Kinder alle Lieder des Kaspers mitsingen. „Das ging mir so unter die Haut, dass wir einen Verein gegründet haben“, berichtet Conzen. Der Verein baut jetzt mit Unterstützung der katholischen und evangelischen Kirche ein Gemeindezentrum an der alten Bunkerkirche, das nicht nur der koptischen Gemeinde, sondern auch allen Heerdtern zugutekommen soll. Pfarrer Boules Shehata wünscht sich dort einen Integrationsort, in dem sich die Kulturen mit Respekt treffen können und soziales und spirituellen Leben stattfindet. Heerdter, Kopten, Unternehmen und auch wohltätige Organisationen sollen einen Treffpunkt haben, an dem auch Seminare und Events stattfinden können.