Brauchtum in Düsseldorf : Heerdter Schützen bringen Quartett heraus

Heerdt Wegen Corona konnte das Brauchtum kaum feiern in diesem Jahr. Doch die Schützen im Linksrheinischen sind erfinderisch. 32 Karten gehören zum Spiel, auf jeder ist ein Schütze zu sehen.

Corona hat dem Brauchtum in diesem Jahr einen dicken Strich durch die Rechnung gemacht. Keine Schützenumzüge, keine Feste, kein gemütliches Beisammensein. Aber die St. Sebastianer in Heerdt lassen sich nicht aus dem Konzept bringen. Sie haben jetzt ein Schützen-Quartett herausgebracht, das in limitierter Auflage erhältlich ist. Die Idee dazu hatten die Schützen bereits beim Titularfest Anfang des Jahres, jetzt war die Zeit, das Konzept umzusetzen. 32 Schützen treten in Disziplinen wie Zugehörigkeit zum Verein, den Königswürden und Auszeichnungen zum Quartett-Wettkampf an.