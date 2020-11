Krankenhäuser in Düsseldorf : Neuer Altaraufbau für die Schön-Klinik in Heerdt

Neuer Altaraufbau für die Schön-Klinik in Heerdt

Heerdt Mit einem Wortgottesdienst in engstem Kreis wurde in der Schön-Klinik jetzt der neue Tabernakel eingeweiht. Im Frühjahr wurde der alte Tabernakel von Unbekannten aus dem Andachtsraum entwendet.

Die Schön-Klinik in Heerdt hat einen neuen Tabernakel. Er wurde jetzt von Pfarrer Michael Dederichs im Andachtsraum der Klinik gesegnet. Im Rahmen eines Wortgottesdienstes im kleinen Kreis von Mitarbeitern nahm Dederichs, leitender Pfarrer der Katholischen Kirchengemeinde St. Antonius und Benediktus, die Segnung des Tabernakels vor.

„Wenn auch der ideelle Wert des früheren Altaraufbaus, der ein Abschiedsgeschenk der Arenberger Dominikanerinnen, die bis August 2013 in der Klinik für die Seelsorge verantwortlich waren, nicht zu ersetzen ist, so freue ich mich dennoch, dass der kleine Andachtsraum nun wieder vollständig ist“, so Dederichs.