Düsseldorf-Heerdt Tatverdächtiger nach Einbruchserie festgenommen

Ein bereits polizeibekannter Einbrecher konnte von Beamten der Düsseldorfer Polizei an seiner Wohnanschrift in Neuss festgenommen werden. Der 26-Jährige steht im Verdacht, mehrere Fahrradkeller in Heerdt aufgebrochen und dort hochwertige Fahrräder entwendet zu haben. Vier Fahrräder aus den Taten konnten in der Tiefgarage neben dem Stellplatz des Tatverdächtigen aufgefunden werden.