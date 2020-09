Kunstszene in Düsseldorf : Erfolg für erste Heerdter Kunstmeile

Heerdt Die neu gegründete Künstlervereinigung Wendehammer-Gilde organisiert Ausstellungsorte für ihre Mitglieder aus dem eigenen Stadtteil.

Auch wenn diese Meile nur knapp 100 Meter misst, so hat die Wendehammer-Gilde mit der 1. Heerdter Kunstmeile dennoch erfolgreich ihr erstes Kunstprojekt realisiert. Auf dem neu gestalteten Kirchenvorplatz von St. Bendiktus am Nikolaus-Knopp-Platz präsentierte der offene Zusammenschluss von Künstlerinnen und Künstlern aus dem Stadtteil am Wochenende eine Open-Air-Ausstellung, die nach den Corona-Regeln ausgerichtet wurde.

„Wir wollen Kunst für und in Heerdt präsentieren, kunstinteressierten Menschen ohne Schwellenangst, die häufig in Galerien aufkommt, unsere Arbeiten zeigen“, sagt Richart. Er selbst stellt Assemblage-Kunst her, dabei handelt es sich um Collagen mit plastischen Objekten, deren feine Ästhetik er schon mal mit hintersinnigem Humor kombiniert. „Ich mag paradoxe Intentionen wie ‚Laute Stille’“, so Richart, der sich „reich an Kunst“ fühlt. Von den kleinen, in Quadraten verknoteten roten Fäden geht etwas Meditatives aus, aber bereits ein leichter Luftzug kann die Fäden in „laute“ Bewegung bringen. Mirko Akira Suzuki wiederum zeigt bunte Porträts im Pop-Art-Stil und bei den Fotos von Hiltrud Flake gibt es manches Wiedersehen mit eigenen Urlaubssehnsuchtsorten. An ein Schneckenhaus erinnert beispielsweise die Perspektive, aus der Flake das Treppenhaus eines Nebeneingangs der berühmten Basilika Sagrada Familia in Barcelona aufgenommen hat.