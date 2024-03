Einzelhandel in Düsseldorf Betreiberwechsel in Heerdt – Mein Real ist jetzt Rewe

Düsseldorf · Mein Real ist jetzt Rewe: Der neue Supermarkt an der Schiessstraße in Düsseldorf-Heerdt hatte am Montag das erste Mal geöffnet. Am bisherigen Verkaufskonzept wird festgehalten.

04.03.2024 , 16:42 Uhr

Der Supermarkt an der Schiessstraße ist jetzt ganz auf Rewe eingestellt. Foto: Marc Ingel

Von Marc Ingel