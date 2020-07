Nachruf in Düsseldorf : Adieu Willi

(arc) Willi Döring, Gründungsmitglied der Bezirksvertretung 7 und zuletzt lange Seniorenrat, ist gestorben. In seiner Trauerrede auf dem Gerresheimer Waldfriedhof erinnerte Bezirksbürgermeister Karsten Kunert an das große Engagement Dörings.

„Für mich“, so Bezirksbürgermeister Karsten Kunert, „war Willi in Sachen Engagement stets unerreichbar – ein Vorbild. Ihn konnte ich darüber hinaus immer um Rat fragen, denn Willi verfügte über ein unglaubliches Gedächtnis, wenn es um Beschlüsse der Bezirksvertretung ging.“ In seiner Trauerrede auf dem Gerresheimer Waldfriedhof ging Kunert auch noch auf andere Steckenpferde Dörings ein. So war er ebenso im Sportausschuss der Stadt, „weil Sport eine große Leidenschaft von ihm war“. Döring war als Handballschiedsrichter tätig und hat das Schiedsrichterwesen mit organisiert. Willi Döring sei sich auch für nichts zu schade gewesen. „Als ich in meiner Garage mal die Wahlkampf-Plakatständer vorbereiten wollte, fiel mir auf, dass ich nicht genug Plakate hatte. Ich fragte Willi, und er meinte, ich soll sie mir im Keller abbolen. Und dann stand er da in seinem grauen Hausmeisterkittel, mit Leimpinsel bewaffnet und hat im Keller seine Plakatständer beklebt“, erinnert Kunert an eine Episode im Leben Dörings.