Verkehr in Düsseldorf : Ein weiterer Abschnitt des Radhauptnetzes wird gebaut

Vennhausen Auf dem Eller Kamp werden für Radfahrer Schutzstreifen angelegt und eine Querungshilfe für Fußgänger. Zudem soll die Kreuzung mit dem Kamper Weg sicherer und in bestimmten Bereichen das Tempo auf 30 Kilometer pro Stunde reduziert werden.

Einen Schritt weiter ist die Stadt jetzt beim Ausbau des Radhauptnetzes. Der Eller Kamp im Stadtteil Vennhausen erhält ab Donnerstag, 16. Juli, Schutzstreifen für Radfahrer. Außerdem wird der Verkehrsknoten Eller Kamp/Kamper Weg umgebaut, um mehr Verkehrssicherheit durch eine bessere Übersichtlichkeit zu schaffen. Fast zehn Jahre hatte die Politik im Stadtbezirk 8 darum gebeten, „etwas gegen die Schiefwinkligkeit der Kreuzung zu machen“, sagt SPD-Ratsfrau Petra Reidt-Schmidt, die auch froh ist, dass bald einheitlich Tempo 30 zwischen Am Hackenbruch und Kamper Weg gelten wird. Um für noch mehr Sicherheit zu sorgen, will die SPD in der nächsten Sitzung der Bezirksvertretung einen Antrag stellen, ob an den Kreuzungen nicht Rechts vor Links eingeführt werden kann.

Die Kosten für den Umbau der Straße belaufen sich auf rund 345.000 Euro. Zur Förderung des Radverkehrs hatte die Landeshauptstadt ein Radhauptnetz entwickelt, das mit einer Streckenlänge von mehr als 300 Kilometern, bestehend aus rund 700 Einzelbaustellen, seit 2015 sukzessiv umgesetzt wird. Im Zuge der Bauarbeiten in Vennhausen wird die Spur in Fahrtrichtung Am Hackenbruch nach Südwesten zu Lasten des Linksabbiegers vom Eller Kamp in den Kamper Weg verschoben. Dadurch sollen die Verkehrsteilnehmer eine bessere Einsicht in die Kreuzung bekommen. Gleichzeitig werden entlang des Eller Kamps zwischen Reichenbacher Weg und Kamper Weg beidseitig Schutzstreifen für den Radverkehr markiert und so ein weiterer Lückenschluss im städtischen Radhauptnetz vollzogen. Eine Fortführung der Radverkehrsanlagen in Richtung Am Kleinforst ist in Planung. Im Bereich Eller Kamp/Kamper Weg wird zudem eine neue Querungshilfe für Fußgänger und Radfahrer geschaffen. Die Bushaltestelle Eller Kamp in Fahrtrichtung Gothaer Weg wurde bereits verlegt, sodass nun die nicht mehr genutzte Busbucht zurückgebaut wird. Anfang Oktober sollen die Arbeiten voraussichtlich abgeschlossen sein.