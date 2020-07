Kommunalwahl in Düsseldorf : Zwei Fraktionsvorsitzende verlassen die BV6

Kommunalwahl in Düsseldorf

Stadtbezirk 6 In der Bezirksvertretung 6 wird es nach der Kommunalwahl am 13. September viele neue Gesichter geben. Die anschließende Wahl des Bezirksbürgermeister könnte wieder sehr spannend werden.

Es war vor sechs Jahren eine große Überraschung, dass Ralf Thomas (SPD) zum Bezirksbürgermeister für den Stadtbezirk 6 (Rath, Unterrath, Mörsenbroich, Lichtenbroich) gewählt wurde. Eigentlich hatte Birgit Schentek als Favoritin für das Amt gegolten, denn die Union hatte durch einen Zusammenschluss mit den Grünen eine Mehrheit im Gremium erzielt. Zusätzlich hatte die FDP ihre Unterstützung bei der Wahl zugesagt. Es musste damals also davon ausgegangen werden, dass zwei CDU-Mitglieder gegen die eigene Fraktion gestimmt hatten.

Am 13. September werden die Bürger bei der Kommunalwahl unter anderem jeweils 19 Vertreter aus den Parteien für die Besetzung der zehn Bezirksvertretungen (BV) der Stadt wählen. Diese werden dann später den Bezirksbürgermeister bestimmen. Und je nachdem, wie sich dann die Machtverhältnisse verteilen, kann es erneut sehr spannend werden. Ralf Thomas, der schon 25 Jahre die Entwicklungen im Bezirk 6 mitgestaltet, möchte wieder das Amt des Bezirksbürgermeisters ausüben. „Es gibt immer noch genug zu tun, auch wenn wir bereits viel erreicht haben“, sagt Thomas. Er möchte sich weiterhin für eine bessere Infrastruktur für Radfahrer einsetzen. „Aber auch beim ÖPNV ist noch reichlich Luft nach oben.“

Die CDU schickt erneut Birgit Schentek ins Rennen, die zurzeit die stellvertretende Bezirksbürgermeisterin ist und versuchen will, Ralf Thomas als Bezirksbürgermeister abzulösen.

Viele der andere Mitglieder der BV treten allerdings nicht erneut zur Wahl an. Es wird also viele neue Gesichter in dem Gremium geben, egal wie die Wahl ausfällt. Möglicherweise werden sich auch die Machtverhältnisse ändern. Dort sind bislang Politiker aus der CDU (8), SPD (7), Grüne (1), FDP (1), Linke (1) und ein parteiloser Politiker vertreten.