Gut gemacht : Kinder und Jonges helfen Mädchen in Not

Gerresheim/Lohausen Grundschüler aus Gerresheim und die Tischgemeinschaft Brandstifter der Düsseldorfer Jonges unterstützen junge Frauen. Spenden gingen an die Notschlafstelle Knackpunkt und das Mädchenhaus „Pro Mädchen“.

Die Drittklässler der Ferdinand-Heye-Schule aus Gerresheim haben jetzt im Rahmen der Aktion „Kindercent“ des Deutschen Kinderhilfswerkes einen Scheck an die Kontakt- und Notschlafstelle „Knackpunkt“ überreicht. Die Einrichtung in Trägerschaft des Sozialdienstes katholischer Frauen und Männer Düsseldorf ist ein Angebot für Mädchen und junge Frauen, die auf der Straße leben und größtenteils Drogen konsumieren. Bei der Aktion haben die Kinder 122,92 Euro gesammelt. Der Betrag wurde vom Kinderhilfswerk auf 245,84 Euro verdoppelt. An der Aktion haben 33 Schüler teilgenommen. Sie sammelten bei Familienangehörigen, Bekannten sowie in lokalen Bäckereien und Supermärkten.

„Die dritten Klassen der Ferdinand-Heye-Schule können stolz darauf sein, sich für andere eingesetzt und damit etwas Gutes bewirkt zu haben. Kindercent bietet Kindern und Jugendlichen die Möglichkeit, sich offiziell und selbstbestimmt für etwas einzusetzen, das sie gut und wichtig finden“, sagt Michael Kruse vom Kinderhilfswerk.

„Die Mädchen haben viel zu wenig Geld und ich finde es besser, wenn alle Menschen gleich leben dürfen“, findet der neunjährige Vincent. „Für Obdachlose ist das Leben schwer und die meisten Menschen interessiert das überhaupt nicht“, ergänzt Taimallah (9).

Die Tischgemeinschaft Brandstifter der Düsseldorfer Jonges, der viele Lohauser angehören, konnte jetzt ihren 70. Geburtstag feiern. Das nahmen die Männer zum Anlass, sich erneut sozial zu engagieren. So erhält das Düsseldorfer Mädchenhaus „Pro Mädchen“ 5340 Euro für seine Arbeit. In der Einrichtung werden Mädchen im Alter von 14 bis 21 Jahren beraten und können dort Zuflucht suchen. Sie erhalten dort Unterstützung beim Lernen und können an Freizeitangeboten teilnehmen. Die Brandstifter fördern mit regelmäßigen Aktionen Projekte in Düsseldorf.