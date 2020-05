Sport in Düsseldorf : Cosmo Sports in Gerresheim hat wieder geöffnet

Cosmo Sports an der Diepenstraße hat wieder geöffnet. Nachdem der Fitnessbereich bereits seit dem 11. Mai wieder in Betrieb ist, ziehen die anderen Sportarten nun nach. Darunter fallen unter anderem Tennis, Badminton, Squash und Bowling.

Die Öffnungszeiten sind vorerst eingeschränkt: In der Woche kann ab 15 Uhr gespielt werden, am Wochenende und an Feiertagen bereits ab 10 Uhr. Cosmo Sports verweist auf die Möglichkeit, dass Plätze jetzt auch online gebucht und bezahlt werden können. Bis zum jeweiligen Court herrscht Maskenpflicht. Duschen und Umkleiden in der Fitness können wieder genutzt werden, in anderen Bereichen ist das noch nicht möglich.