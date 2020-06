Kunststadt Düsseldorf und Corona : Off-Kunst-Räume kehren zurück

Düsseldorf Ausstellungsräume wie Reinraum, Plan.d und Art Room nehmen nach dem Corona-Shutdown wieder ihren Betrieb auf. Die Kunstpräsentationen sind wichtig für das wirtschaftliche und kreative Überleben der Künstler in den Stadtteilen.

Aus Südfrankreich kommt der Maler Christian Anterion nach Gerresheim, um am Samstag, 4. Juli, 15 bis 19 Uhr, in der Galerie Art Room Am Poth seine Ausstellung „Doux Rève“ zu eröffnen. „Es ist aber keine Vernissage“, betont Margret Langen, die zusammen mit anderen Kreativen die Galerie führt. Denn bei Vernissagen kommen oft mehr als 50 Gäste – aber so viele Besucher in der kleinen Galerie sind zurzeit wegen der Corona-Situation nicht möglich. Leider, sagt Margret Langen, denn eine Vernissage ist immer auch ein wichtiges Mittel für die Öffentlichkeitsarbeit. Wenn der Maler Anterion seine Ausstellung im Art Room präsentiert, liegen aber am Eingang Listen, in die Besucher ihre Daten eintragen, um etwaige Corona-Infektionen im Notfall nachverfolgen zu können. In den Ausstellungsräumen sollen die Gäste einen Mund-Nase-Schutz tragen. Dass diese Vorgehensmaßnahmen gut funktionieren, hat sich in den vergangenen Wochen gezeigt, als eine für März geplante und dann abgesagte Ausstellung nachgeholt wurde, erzählt Margret Langen. Allerdings, so fügt sie hinzu, seien die Besucherzahlen nicht befriedigend. „Es kamen weniger als die Hälfte der Kunstinteressierten als üblich.“ Was ein Problem ist, denn so haben die Maler kaum Möglichkeiten, ihre Werke zu verkaufen. Aber die Galerie Art Room noch geschlossen zu halten, wäre keine Option, sagt Margret Langen, die ebenso wie ihre Kollegen vom Freundeskreis Art Room als Künstlerin arbeitet. „Wir machen weiter, um im Gespräch zu bleiben.“