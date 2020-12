Öffentliche Einrichtungen in Düsseldorf : Bücherei soll auch sonntags öffnen

Gerresheim Gerresheim soll als Pilotprojekt für eine Sonntagsöffnung der Stadtteilbücherei ausgewählt werden. Das hat die Bezirksvertretung 7 auf Antrag der Grünen beschlossen.

In dem in diesem Jahr vom Kulturausschuss aufgelegten Bücherei-Entwicklungskonzept ist auch die Option, Stadtteilbüchereien an Sonntagen zu öffnen, enthalten. Und genau diese Möglichkeit soll die Verwaltung jetzt für den Stadtteil Gerresheim prüfen. Mit großer Mehrheit hat das die Bezirksvertretung 7 auf Antrag der Grünen beschlossen.

Es gibt zwei Varianten für die Open Library: Zum einen könnte die Öffnung im Rahmen eines Schließ- und Aufsichtdienstes erfolgen, zum anderen wären rein technische Möglichkeiten denkbar. Bei Variante zwei würden zwar Kosten für die bauliche und technische Umsetzung in Höhe von 34.500 Euro anfallen, „da die Stadtbücherei aber ohnehin zeitnah renoviert und barrierefrei umgebaut werden soll, bietet sich diese Lösung an“, meinte Eva Mörger von den Grünen. Sie habe zudem den Vorteil, dass sie mittelfristig eine flexible Ausweitung der Öffnungszeiten auch in der Woche zulässt. „Dies wäre gerade für die Stadtteilbücherei Gerresheim an der Heyestraße von großer Bedeutung. Durch die räumliche Enge könnten die Besucher so auf ein ausgehnteres Zeitfenster zugreifen und eine Enge vermieden werden“, so Mörger. Aktuell seien die Öffnungszeiten trotz hoher Frequentierung überschaubar, mit der Open Library könnte eine entsprechend höhere Flexibilität erreicht werden.