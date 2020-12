Kirche in Düsseldorf : Ausstellungsvitrine wird zum Gewächshaus

Kirche in Düsseldorf

Gerresheim Die Jubiläumsausstellung „1150 Jahre Gerresheim an 11,5 Objekten“ in der Basilika St. Margareta ist zu Ende. Die Ausstellungsvitrine wird jedoch weiterhin genutzt – und zwar als Gewächshaus im katholischen Kindergarten St. Margareta.

Die Vitrine zur Ausstellung „1150 Jahre Gerresheim an 11,5 Objekten“ wird umfunktioniert und wandert von der Basilika als Gewächshaus in den katholischen Kindergarten St. Margareta. Die Kinder hoffen im nächsten Jahr auf eine große Ernte.

Die Kitaleiterin Elke Bonn und ihr Team zeigen den Kindern, dass man Gemüse auch in der Großstadt pflanzen und dass es durch sorgsame Pflege und richtiges Wässern toll wachsen kann. Der kleine Matisse möchte sich zum Beispiel im nächsten Jahr ganz besonders für die Pflanzung von Brokkoli einsetzen. Johanna kann sich dagegen noch nicht so ganz vorstellen, wie eine Aubergine in Gerresheim wachsen soll.