St. Martin in Düsseldorf : Laternen hängen in den Schaufenstern an der Benderstraße

(arc) Da die beiden Martinszüge in Gerresheim in diesem Jahr wegen Corona ausfallen, präsentieren die Geschäftsleute der Benderstraße 50 der Exemplare in ihren Schaufenstern.

Es hätte so schön sein können für die Kinder in Gerresheim: Die Laternen zu St. Martin waren in mühevoller Detailarbeit in Schule oder Kita gebastelt, die Vorfreude auf die beiden Martinszüge im Stadtteil und die Fackelausstellungen groß, da musste Mitte Oktober wegen der Corona-Pandemie alles abgesagt werden. „Seid nicht traurig, denn so wie St. Martin helft auch ihr dieses Jahr mit eurem Verzicht, zur Gesundheit vieler Menschen beizutragen“, sendete der Gerresheimer Martinsverein eine tröstende Botschaft und rief darüber hinaus dazu auf: „Eure Laternen sollt ihr nicht umsonst gebastelt haben – hängt sie in eure Fenster und erhellt die Straßen an den Martinstagen damit.“ Und für die Kinder der Gerresheimer Kitas und Schulen wird es wie in diesem Jahr trotz allem auch ausreichend Weckmänner geben.