Coronakrise : Gastronomen fordern Perspektive für Öffnung

Düsseldorf Viele Wirte in Nordrhein-Westfalen warten noch auf die Abschlagszahlungen aus der Novemberhilfe. Die Branche verlangt von der Politik klare Rahmenbedingungen für eine Wiedereröffnung der Gaststätten.

Die Branche fordert jetzt klare Perspektiven von der Bundesregierung. „Neben den immer dringender benötigten Auszahlungen der versprochenen Novemberhilfen, die jetzt im ersten Schritt in deutlich höheren Abschlagszahlungen erfolgen müssen, fordert der Deutsche Hotel- und Gaststättenverband (Dehoga) NRW schon jetzt von der Politik, Rahmenbedingungen für die Öffnungen der Branche festzulegen. Es geht nicht nur um einen Öffnungstermin, sondern auch um die Frage, welche Betriebe unter welchen Voraussetzungen wie öffnen können“, erklärte Dehoga-NRW-Präsident Bernd Niemeier.

Doch diese Perspektiven will im Moment niemand in der Politik geben. Gleichzeitig löst die mögliche Umstellung vom teilweisen Umsatzausgleich für November und Dezember auf die Erstattung von Fixkosten im Januar des kommenden Jahres neue Kritik aus. „Es ist gut und schön, wenn ich die Pacht erstattet bekomme, aber wovon soll ich selbst leben?“, fragt ein niederrheinischer Gastronom.

Als Alternative bringt das Institut der deutschen Wirtschaft (IW) „die Orientierung an den Fixkosten plus eines Gewinnaufschlags“ ins Spiel. Das könnte sicherstellen, dass kein Unternehmen Verluste erleidet, erklären die IW-Experten. Dies gelte, sofern die variablen Kosten tatsächlich vermieden werden könnten. Gleichzeitig könnte es „zu mehr Gerechtigkeit zwischen Branchen und Wirtschaftsbereichen beitragen, da die Unternehmen mit hohen unvermeidbaren Kosten relativ gesehen mehr Geld erstattet bekämen als Betriebe mit geringen Fixkostenanteilen“, so das Institut.