Verkehr in Düsseldorf : Europaweit erster kontaktloser Ampeltaster wird getestet

Düsseldorf Der Taster an der Kreuzung Benderstraße/Dreherstraße in Düsseldorf-Gerresheim erkennt Fußgänger und löst von selbst eine Ampelschaltung aus. Das Herzstück ist ein kleiner Radarsensor.

Der erste kontaktlose „Ampeltaster“ Europas kommt in Düsseldorf zum Einsatz. An der Ampelanlage Bender-/Dreher-/Neunzigstraße in Gerresheim wurde der berührungslos arbeitende Taster jetzt montiert. Treten Fußgänger näher heran, wird die Ampel für sie ohne direkten Kontakt grün. Im Rahmen eines Testversuches sollen alle drei Fußgängerquerungen über die Dreherstraße und die Querung auf der Neunzigstraße mit den kontaktlosen Tastern ausgestattet werden.

„Bei einem positiven Evaluierungsergebnis nach der Testphase soll der zeitgemäße Taster bei anstehenden Umrüstungen von Ampelanlagen bedarfsgerecht eingesetzt werden“, erläutert Verkehrsdezernentin Cornelia Zuschke. Herzstück des neuen Tasters ist ein kleiner Radarsensor, der die berührungslose Anforderung mit Hilfe der radarbasierten Näherungserkennung ermöglicht. Das heißt, betritt der Fußgänger ein bestimmtes Gebiet vor dem Taster an der Ampel, erkennt der Taster ihn. Tritt ein Fußgänger näher an den Taster heran, löst er die Anforderung, dass die Ampel für ihn „grün“ wird, aus, ohne, dass der Taster berührt werden muss.

Optisch fällt der berührungslose Taster durch seine schwarze Grundfarbe und die seitlich angebrachten LED-Auffindungsleisten ins Auge. Bei Annäherung an den Taster gibt der Radarsensor die Anforderung an das Steuergerät weiter, was direkt am Taster durch das gewohnte Quittungsfeld „Signal kommt“ angezeigt wird. Erhalten bleibt an den neuen Radar-Tastern die Blindensignalisierung. Auf der Unterseite des Tasters befindet sich der Richtungspfeil mit der Anforderungsfunktion und dem taktilen Freigabesignal.